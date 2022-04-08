Окупанти знищили багато цінних зразків у Чорнобилі, зруйнували наукову лабораторію та розікрали документи.

Російські війська знищили багаторічний архів і документи, які Україна збирала на Чорнобильській АЕС. Про це на своїй сторінці у Facebook передавати голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління Зоною відчуження (ГАЗО) Олександр Сирота.

Як відомо, окупанти не тільки грабували і руйнували наші землі, але ще й знищили багато цінних зразків у Чорнобилі, зруйнували наукову лабораторію і розікрали документи. Зазначимо, вартість сучасної лабораторії склала шість мільйонів євро.

"Це все, що залишилося від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиліттями, якась курва просто викинула в смітник»-зазначає Сирота.

Практично всі офісні приміщення в будівлях ЧАЕС розкрадені.

"Окупанти вкрали не тільки майно держпідприємств, а й особисті речі працівників на їхніх робочих місцях. Лабораторія були унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями", - заявляють у відомстві.

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Повідомляється, дані кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету для фінансування найбільш актуальних витрат держави, в тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян.

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