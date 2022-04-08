Оккупанты уничтожили много ценных образцов в Чернобыле, разрушили научную лабораторию и разворовали документы.

Русские войска уничтожили многолетний архив и документы, которые Украина собирала на Чернобыльской АЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Александр Сирота.

Как известно, оккупанты не только грабили и разрушали наши земли, но еще и уничтожили много ценных образцов в Чернобыле, разрушили научную лабораторию и разворовали документы. Отметим, стоимость современной лаборатории составила шесть миллионов евро.

«Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку» - отмечает Сирота.

Практически все офисные помещения в зданиях ЧАЭС разворованы.

"Оккупанты украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников на их рабочих местах. Лаборатория были уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями", - заявляют в ведомстве.

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Сообщается, данные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан.

Напомним, украинцев предупреждают о новых фейках от русской пропаганды.

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