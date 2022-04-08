На Донецькому та Луганському напрямку українські військові продовжують захищати нашу землю.

Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 7 атак ворога. Наші воїни завдали серйозної шкоди російським окупантам. Про це повідомили на сторінці ООС у Facebook.

Зокрема, українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти і одну крилату ракету ворога. Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора.

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