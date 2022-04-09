Нашим бійцям дійсно непросто, оскільки стримувати таке велике військо проблематично з кількох сторін.

Як пише Politeka.net, Маріуполь намагаються взяти штурмом близько 10 тисяч російських окупантів. Про це дев'ятого квітня розповів президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, проведеній разом з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

"Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові-потужні і міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових", - розповів Зеленський.

Він додав, що нашим бійцям дійсно непросто, оскільки стримувати таке велике військо проблематично і також їм доводиться відрізати окупантам шлях на схід, який прагне захопити РФ.

Зеленський розповів, що прогнози щодо розвитку подальших подій з Маріуполем давати не буде, оскільки війська окупантів готуються до наступу. Однак він додав, що в нашу перемогу він вірить і відзначає мужність українських військ.

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Незважаючи на активну їх евакуацію, частину тварин вивезти ще не вдалося, вони залишаються на місці. Як стало відомо, окупанти, які знаходяться недалеко від екопарку, вирішили відібрати у звірів корм.

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