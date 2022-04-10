Журналісти оцінили образ президента України, в якому він пройшовся по Києву з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Відповідний допис з'явився в Telegram-каналі Perepichka News.
Борис Джонсон приїхав до Києва в суботу, 10 квітня. Окрім зустрічі, яка відбувалася тет-а-тет, лідери держав пройшлися від Офісу президента України до Майдану Незалежності.
За інформацією журналістів, лук Володимира Зеленського, в якому він бувпід час прогулянку, обійшовся йому в $120 (3555 грн).
Президент України був одягнений у тактичне вбрання:
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Варто додати, що ціни, зазначені вище, можуть коливатися в різних магазинах. Так, раніше Saucony JAZZ 81 в одній із крамниць коштували 1540 грн зі знижкою.
Нагадаємо, Арестович повідомив, що Росія почала наступ на Донбас, який визначать закінчення війни.
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Також Politeka писала, що Борис Джонсон зустрівся із Зеленським у Києві