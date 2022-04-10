Супутникові знімки зафіксували, що в Харківській області йшла 12-кілометрова колона російських військ. Про це йшлося в матеріалі CNN.
Так супутник 8 квітня зафіксував 12-кілометрову військову колону окупантів, що рухалася на південь через село Великий Бурлук Харківської області.
На зображеннях видно броньовані машини, вантажівки з буксируемой артилерією і допоміжним обладнанням.
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Зазначимо, вранці 10 квітня голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що вночі військові ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та живої сили, які прямували у бік Ізюму.
Також очільник Харківщини повідомив, що у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів.
"Це приклад того, як ці нелюди надходять навіть зі "своїми"", - зазначив Синьогубов.
Крім того наголошується, що в регіоні триває евакуація з Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч осіб.
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