Директор Солом'янського ринку в Києві Іван Лісовий продовжує допомагати українцям продуктами та з органзацією евакуації.

Про це Іван Лісовий поінформував на своїй сторінці у Фейсбуці 10 квітня.

«Ми вчора таки доїхали в до сіл Іванківського району: Ладижичі, Сукачі та Прибірськ, до яких не встигли доїхати днем раніше через неприємні пригоди.

Дякуємо Ярослав Федоренко за наданий хліб для місцевих мешканців, Гуманітарному штабу в особі Радника-Уповноваженоого президента України - Ляховича А.І. та керівнику ГО академія розбудови громадянського суспільства Андрей Самолётов за продукти харчування.

Також вдалось евакуювати 18 людей з інвалідністю до кордону з Польщею. Наш водій-професіонал Сергей Клименко вже ввечері доставив людей до пункту призначення.

Також дякую своїм друзям Светлана Тарнавская та Богдан Тарнавський за те, що опікуються переселенцями та приїжджають не з пустими руками! Сьогодні відвантажили їм гуманітарну допомогу для сімей з маленькими дітками.

Працюємо далі», - написав Лісовий.

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