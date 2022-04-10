Українські війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника із займаних позицій та знищуючи його ресурси.

Повітряні сили ЗСУ збили ворожий винищувач, який намагався атакувати Миколаїв. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці в Фейсбук.

Зазначається, що окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника із займаних позицій та знищуючи його ресурси.

Зокрема зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

"Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки. На Херсонщині орки розгорнули ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі", - йдеться у повідомленні.

ОК "Південь" також інформує, що крім артилерійських та ракетних обстрілів, ворог продовжує тиснути інформаційно, приписуючи собі вигадані перемоги, звинувачуючи українську владу в утисканнях прав і свобод мешканців південних регіонів, агітуючи за створення квазіреспублік.

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