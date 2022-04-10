Украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

Воздушные силы ВСУ сбили вражеский истребитель, который пытался атаковать Николаев. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

В частности зенитный ракетный подразделение Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбил российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев.

"Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники. На Херсонщине орки развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали", - говорится в сообщении.

ОК "Юг" также информирует, что кроме артиллерийских и ракетных обстрелов, враг продолжает давить информационно, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинскую власть в ущемлениях прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик.

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