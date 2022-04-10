Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, яким може бути бій за Донбас і як він проходить вже зараз. Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Сергій Гайдай

Так, за словами Гайдая, наступ вже починається, накопичення сил окупантів помічено ще кілька днів тому, вони активно стягують техніку.

"Я думаю, що буде щось на зразок такого: десь о 3-4 годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, Авіація, РСЗВ, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У". Все, що у них є, вони використовують. Це триватиме кілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - міркує Гайдай.

За його словами, окупанти не зможуть почати наступ з декількох сторін, але від того, як пройде бій за наші українські землі, за Донбас, буде залежати наше становище на переговорах з рф.

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