Наступ вже починається, накопичення сил окупантів помічено ще кілька днів тому, вони активно стягують техніку.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, яким може бути бій за Донбас і як він проходить вже зараз. Про це він заявив в інтерв'ю " Українській правді ".

Так, за словами Гайдая, наступ вже починається, накопичення сил окупантів помічено ще кілька днів тому, вони активно стягують техніку.

"Я думаю, що буде щось на зразок такого: десь о 3-4 годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, Авіація, РСЗВ, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У". Все, що у них є, вони використовують. Це триватиме кілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - міркує Гайдай.

За його словами, окупанти не зможуть почати наступ з декількох сторін, але від того, як пройде бій за наші українські землі, за Донбас, буде залежати наше становище на переговорах з рф.

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