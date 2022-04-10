Наступление уже начинается, накопление сил оккупантов замечено еще несколько дней назад, они активно стягивают технику.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, каким может быть бой за Донбасс и как он проходит уже сейчас. Об этом он заявил в интервью " Украинской правде ".

Так, по словам Гайдая, наступление уже начинается, накопление сил оккупантов замечено еще несколько дней назад, они активно стягивают технику.

"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часов утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У". Все, что у них есть, они используют. Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", - рассуждает Гайдай.

По его словам, оккупанты не смогут начать наступление с нескольких сторон, но от того, как пройдет бой за наши украинские земли, за Донбасс, будет зависеть наше положение на переговорах с рф.

Также мы писали, в Одесской области задержали шесть мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины и Молдовы.

По данным следствия, группа украинцев планировала попасть за границу в обход пунктов пропуска. Они ехали на автомобиле. Мужчин задержали пограничники.

Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.

Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.

Также Politeka писала, что Оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений: когда завершится активная фаза боевых действий.