Ще одним доказом мародерства стала чергова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ. Частину діалогу Служба безпеки представила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У записі можна почути, як черговий окупант щиро радіє награбованому, а його друг не приховує заздрість, додаючи: привезе крадене добро додому, тільки якщо виживе.

"А че там, кого-небудь грюкнуть, золото там, гроші, Че-небудь вкрасти там можна?» - запитує друг окупанта. Той відповідає, що Ювелірні магазини вже обікрали, трофеєм у них був автосалон: «ми йшли, все захоплювали, трощили, Автосалони всі порожні, всі тачки попіз*їли, цілі, прикинь. Лексуси на українських номерах".

Окупант зрадів через те, що так багато награбував, а його друг позаздрив. Після цього російський воїн додав, що думає про самостріл і боїться смерті – вона прямо уві сні до нього приходить: «вбиваю самого себе і ніби здичавів».

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, яким може бути бій за Донбас і як він проходить вже зараз. Так, за словами Гайдая, наступ вже починається, накопичення сил окупантів помічено ще кілька днів тому, вони активно стягують техніку.

"Я думаю, що буде щось на зразок такого: десь о 3-4 годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, Авіація", - міркує Гайдай.

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