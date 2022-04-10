Еще одним доказательством мародерства стал очередной телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ. Часть диалога Служба безопасности представила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В записи можно услышать, как очередной оккупант искренне радуется награбленному, а его друг не скрывает зависть, добавляя: привезет ворованное добро домой, только если выживет.

«А че там, кого-нибудь хлопнут, золото там, деньги, че-нибудь украсть там можно?» – спрашивает друг оккупанта. Тот отвечает, что ювелирные магазины уже обокрали, трофеем у них был автосалон: «Мы шли, все захватывали, крушили, автосалоны все пустые, все тачки попиз*ели, целые, прикинь. Лексусы пизд*ли на украинских номерах».

Оккупант обрадовался из-за того, что так много награбил, а его друг позавидовал. После этого русский воин добавил, что думает о самостреле и боится смерти – она прямо во сне к нему приходит: «убиваю самого себя и будто одичал».

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, каким может быть бой за Донбасс и как он проходит уже сейчас. Так, по словам Гайдая, наступление уже начинается, накопление сил оккупантов замечено еще несколько дней назад, они активно стягивают технику.

"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часов утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация", - рассуждает Гайдай.

Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.

Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.

Также Politeka писала, что Оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений: когда завершится активная фаза боевых действий.