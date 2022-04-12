Вони приєдналися до українських захисників не заради гострих відчуттів.

На Волині мати і дочка – Наталія і Вероніка Попозогло – разом пішли захищати країну від російських окупантів. Тепер вони служать у 100-й бригаді територіальної оборони. Історію мами і доньки розповіли в прес-службі бригади на сторінці Facebook.

Наталя була успішною власницею ательє, що спеціалізувався на пошитті ексклюзивного одягу. У військкоматі їй сказали, що "модельєрок-закрійниць армії не потрібно", проте жінці знадобився другий диплом – технолога з приготування їжі.

"Я прийшла сюди допомагати отримувати перемогу! Ми будемо гнати їх до самої москви. А якщо потрібно буде-то і далі. Поки не погодяться на повну і беззастережну капітуляцію. Це вони прийшли на нашу землю. Прийшли нас вбивати", - зазначила жінка.

Дочка Наталії Вероніка перші дні війни допомагала мамі годувати військових як волонтер, але вже 28 лютого і сама одягла форму. Тепер вона дасть фору будь-якому хлопцеві.

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