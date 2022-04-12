На Волыни мать и дочь – Наталья и Вероника Попозогло – вместе пошли защищать страну от российских оккупантов. Теперь они служат в 100-й Бригаде территориальной обороны. Историю мамы и дочки рассказали в прес-службе бригады на странице Facebook.
Наталья была успешной владелицей ателье, специализировавшегося на пошиве эксклюзивной одежды. В военкомате ей сказали, что "модельерок-закройщиц армии не нужно", однако женщине пригодился второй диплом – технолога по приготовлению пищи.
"Я пришла сюда помогать получать победу! Мы будем гнать их до самой москвы. А если нужно будет – то и дальше. Пока не согласятся на полную и безоговорочную капитуляцию. Это они пришли на нашу землю. Пришли нас убивать", – отметила женщина.
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Дочь Натальи Вероника первые дни войны помогала маме кормить военных как волонтер, но уже 28 февраля и сама надела форму. Теперь она даст фору любому парню.
Напомним, миф о том, что россияне своих не бросают, окончательно разрушен.
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