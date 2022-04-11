Дрону вдалося пролетіти над драмтеатром Маріуполя, який розбомбили російські окупанти, де ховалися сотні мирних жителів.

Як пише Politeka.net, українці вже 47-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. За цей час вдалося повністю звільнити всі північні області від ворога. Найскладніша ситуація залишається в Маріуполі, де місто оточене і окупанти постійно бомблять місто. Кілька тижнів тому вороги вдарили по драмтеатру в Маріуполі, де ховалися сотні мирних людей. Сьогодні, 11 Квітня, з'явилося відео, на якому видно залишки від будівлі драмтеатру, яке опублікував американський канал CBS News.

На кадрах можна побачити залишки будівлі. Дрон пройшовся зверху, показавши детаельно руйнування драмтеатру. Перед входом можна побачити знаменитий вже напис "діти", хоча це окупантів не змогло зупинити.

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