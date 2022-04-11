Як пише Politeka.net, українці вже 47-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. За цей час вдалося повністю звільнити всі північні області від ворога. Найскладніша ситуація залишається в Маріуполі, де місто оточене і окупанти постійно бомблять місто. Кілька тижнів тому вороги вдарили по драмтеатру в Маріуполі, де ховалися сотні мирних людей. Сьогодні, 11 Квітня, з'явилося відео, на якому видно залишки від будівлі драмтеатру, яке опублікував американський канал CBS News.
На кадрах можна побачити залишки будівлі. Дрон пройшовся зверху, показавши детаельно руйнування драмтеатру. Перед входом можна побачити знаменитий вже напис "діти", хоча це окупантів не змогло зупинити.
Нагадаємо, канцлер Австрії Нехаммер прокоментував свої переговори з Путіним
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Окупанти масово відмовляються їхати в Україну, Кім пояснив чому: "Навіть в їх тупих головах..."
Путін влаштував масштабну чистку в ФСБ через провал в Україні: з'явилися подробиці
Окупанти рф вже програли "битву за Донбас": які фатальні помилки були зроблені
«О 3-4-ій годині ранку почнеться…»: голова Луганщини спрогнозував, яким буде вирішальний бій за Донбас
А ще Politeka писала, що українські захисники ефектно знищили п'ять ворожих цілей на Луганщині
Також Politeka повідомляла, що окупанти погрожують Маріуполю хімічними атаками: що відомо