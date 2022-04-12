Окупанти переодяглися в цивільне і на автомобілях наблизилися до українських військових.

У Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових. Щось пішло не по плану і їх план провалився.

Про це говориться у заяві Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Після спроби нападу загарбники отримали відсіч, втратили п'ять чоловік і зникли з поля бою.

"Переодягнені окупанти на 3 цивільних автомобілях намагалися видати себе за групу евакуйованих заблукалих місцевих жителів. Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, окупанти швидко зникли з поля бою", - йдеться в повідомленні.

У командуванні також зазначили, що через погіршення погодних умов-штормовий вітер і дощі - противник не може застосовувати безпілотники для розвідки і коригування вогнем.

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