В Николаевской области оккупанты переоделись в гражданское и выдавая себя за заблудившихся эвакуированных местных жителей попытались напасть на украинских военных. Что-то пошло не по плану и их план провалился.
Об этом говорится в заявлении Оперативного командования "Юг" в Facebook.
После попытки нападения захватчики получили отпор, потеряли пять человек и скрылись с поля боя.
"Переодетые оккупанты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, оккупанты быстро скрылись с поля боя", - говорится в сообщении.
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В командовании также отметили, что из-за ухудшения погодных условий - штормовой ветер и дожди - противник не может применять беспилотники для разведки и корректировки огнем.
Напомним, битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки.
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Как Politeka писала, что атаки врага на Донбассе обернулись провалом.