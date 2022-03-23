Сообщается, что в этот раз преступники пользуются слабостями растерянных граждан.

Как пишет Politeka.net, популярная певица Злата Огневич и известный блогер Даша Квиткова решили предупредить украинцев о новом способе мошенницества - наживаются на людях, у которых пропали родственники и близкие.

«Важно! В условиях войны все больше активизируются мошенники! Они находят информацию о пропавших людях, звонят родственникам и сообщают, что человек, которого разыскивают, находится в плену. За освобождение требуют 5 тысяч гривен.

Что нужно делать? По возможности записывать разговор на диктофон, сообщать в центр противодействия дезинформации» - написали Квиткова и Огневич.

Ранее рэпер Ярмак о чень доходчиво объяснил белорусам и россиянам, почему нельзя ехать воевать против Украины.

«Это видео я записывал в музее Второй Мировой Войны от которой Украина и Беларусь пострадали больше всего! Мы никогда не простим русских оккупантов!! Беларусы, не идите на преступление и безумство, у вас есть шанс остаться живыми и с незапятнанной совестью!» - высказался сначала артист.

Он добавил, что мы на своей земле, мы никогда не претендовали на чужую территорию. Мы очень добрый и гордый народ, который знает, как защищать свою Родину.

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