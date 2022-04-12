Він порівняв російських окупантів з німецькими фашистами, зазначивши, що навіть ті не проявляли таких звірств, які здійснюють росіяни.

Постраждалий від вторгнення окупантів українець розповів, як росіяни знущалися над ним, щоб забрати цінні речі. Постраждала також його дружина. Відео з інтерв'ю чоловіка опублікував радник глави МВС Антон Геращенко в Telegram.

Він зазначив, що постраждав від окупантів вже вдруге, адже після приходу росіян на Донбас у 2014 році змушений був виїхати на підконтрольну Україні територію.

За його словами, російські окупанти забрали абсолютно всі цінні речі з дому. Крім того, чоловік каже, що загарбники знущалися над ним і дружиною, а також погрожували вбивством.

"Прийшли росіяни, забрали машину, забрали гроші, поставили мене на коліна, засунули автомат в рот, дружину били, вона вся синя. Говорили, що, якщо зараз не віддасте гроші і цінності, ми її згвалтуємо, а його вб'ємо на твоїх очах. А ти, кажуть, знай, що потім ми вб'ємо і її. Ми все віддали. У мене забрали все з дому, ось все, що цінно вони забрали все, абсолютно", - розповідає чоловік.

Він порівняв російських окупантів з німецькими фашистами, зазначивши, що навіть ті не проявляли таких звірств, які здійснюють росіяни. Бабуся чоловіка пройшла концтабір і за весь час у неї фашисти не забрали сережки, які та носила.

Нагадаємо, бійці ЗСУ показали результат нової успішної атаки.

Також Politeka писала, що загарбники почали "полювання" на українських чоловіків у Запорізькій області.

Як Politeka писала, що окупанти перетворили життя 25 дівчат з Бучі на пекло.