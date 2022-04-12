Постраждалий від вторгнення окупантів українець розповів, як росіяни знущалися над ним, щоб забрати цінні речі. Постраждала також його дружина. Відео з інтерв'ю чоловіка опублікував радник глави МВС Антон Геращенко в Telegram.
Він зазначив, що постраждав від окупантів вже вдруге, адже після приходу росіян на Донбас у 2014 році змушений був виїхати на підконтрольну Україні територію.
За його словами, російські окупанти забрали абсолютно всі цінні речі з дому. Крім того, чоловік каже, що загарбники знущалися над ним і дружиною, а також погрожували вбивством.
"Прийшли росіяни, забрали машину, забрали гроші, поставили мене на коліна, засунули автомат в рот, дружину били, вона вся синя. Говорили, що, якщо зараз не віддасте гроші і цінності, ми її згвалтуємо, а його вб'ємо на твоїх очах. А ти, кажуть, знай, що потім ми вб'ємо і її. Ми все віддали. У мене забрали все з дому, ось все, що цінно вони забрали все, абсолютно", - розповідає чоловік.
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Він порівняв російських окупантів з німецькими фашистами, зазначивши, що навіть ті не проявляли таких звірств, які здійснюють росіяни. Бабуся чоловіка пройшла концтабір і за весь час у неї фашисти не забрали сережки, які та носила.
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