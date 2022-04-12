Пострадавший от вторжения оккупантов украинец рассказал, как россияне издевались над ним, чтобы забрать ценные вещи. Пострадала также его жена. Видео с интервью мужчины опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
Он отметил, что пострадал от оккупантов уже во второй раз, ведь после прихода россиян на Донбасс в 2014 году вынужден был уехать на подконтрольную Украине территорию.
По его словам, российские оккупанты забрали абсолютно все ценные вещи из дома. Кроме того, мужчина говорит, что захватчики издевались над ним и женой, а также угрожали убийством.
"Пришли россияне, забрали машину, забрали деньги, поставили меня на колени, засунули автомат в рот, жену били, она вся синяя. Говорили, что, если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твоих глазах. А ты, говорят, знай, что потом мы убьем и ее. Мы все отдали. У меня забрали все из дома, вот все, что ценно они забрали все, абсолютно", – рассказывает мужчина.
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Он сравнил российских оккупантов с немецкими фашистами, отметив, что даже те не проявляли таких зверств, какие совершают россияне. Бабушка мужчины прошла концлагерь и за все время у нее фашисты не забрали сережки, которые та носила.
Напомним, бойцы ВСУ показали результат новой успешной атаки.
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