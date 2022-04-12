Он сравнил российских оккупантов с немецкими фашистами, отметив, что даже те не проявляли таких зверств, какие совершают россияне.

Пострадавший от вторжения оккупантов украинец рассказал, как россияне издевались над ним, чтобы забрать ценные вещи. Пострадала также его жена. Видео с интервью мужчины опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

Он отметил, что пострадал от оккупантов уже во второй раз, ведь после прихода россиян на Донбасс в 2014 году вынужден был уехать на подконтрольную Украине территорию.

По его словам, российские оккупанты забрали абсолютно все ценные вещи из дома. Кроме того, мужчина говорит, что захватчики издевались над ним и женой, а также угрожали убийством.

"Пришли россияне, забрали машину, забрали деньги, поставили меня на колени, засунули автомат в рот, жену били, она вся синяя. Говорили, что, если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твоих глазах. А ты, говорят, знай, что потом мы убьем и ее. Мы все отдали. У меня забрали все из дома, вот все, что ценно они забрали все, абсолютно", – рассказывает мужчина.

Он сравнил российских оккупантов с немецкими фашистами, отметив, что даже те не проявляли таких зверств, какие совершают россияне. Бабушка мужчины прошла концлагерь и за все время у нее фашисты не забрали сережки, которые та носила.

Напомним, бойцы ВСУ показали результат новой успешной атаки.

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