Злочини російських окупантів проти України тепер будуть зафіксовані в HD якості. Дві приватні компанії AXON і Benish GPS передали МВС України нагрудні Відеореєстратори загальною вартістю 4 млн доларів. Про це повідомили на сайті Кабміну.
Це обладнання дозволить українським правоохоронцям ефективно збирати і оцифровувати докази військових злочинів Росії проти України.
Обладнання, отримане МВС, вважається одним з кращих зразків у своїй галузі. Надані компаніями боді-камери будуть використовувати слідчі і криміналісти для фіксації слідів військових злочинів, а дані будуть передаватися в єдиний архів історичної пам'яті про агресію Росії проти мирної України.
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