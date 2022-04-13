Преступления российских оккупантов против Украины теперь будут зафиксированы в HD качестве. Две частные компании AXON и Benish GPS передали МВД Украины нагрудные видеорегистраторы общей стоимостью 4 млн долларов. Об этом сообщили на сайте Кабмина.
Это оборудование позволит украинским правоохранителям эффективно собирать и оцифровывать доказательства военных преступлений россии против Украины.
Оборудование, полученное МВД, считается одним из лучших образцов в своей отрасли. Предоставленные компаниями боди-камеры будут использовать следователи и криминалисты для фиксации следов военных преступлений, а данные будут передаваться в единый архив исторической памяти об агрессии россии против мирной Украины.
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