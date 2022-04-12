Дружина російського окупанта в телефонній розмові закликала свого чоловіка скоювати військові злочини над українками.

Як пише Politeka.net, російські окупанти з початку війни в Україні почали творити звірства по відношенню до українських мирних жителів. Сотні і тисячі військових злочинів вже побачив весь світ, але як виявилося, дружини росіян навіть раді такому стану речей. Так, СБУ перехопили розмову окупанта зі своєю дружиною, яка закликала свого чоловіка до військових злочинів.

"Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок

Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не тільки кафірів, а й їхніх близьких і рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.

"Ти давай там, українських баб * * * і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне - захищайся там", - каже жінка своєму чоловікові-загарбнику.

Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві.

Працюємо на перемогу, щоб якомога швидше вигнати цю нечисть з України!",- було зазначено в публікації СБУ до запису.

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