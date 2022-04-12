Через обстріли в певних районах тіла залишаються лежати на вулицях.

Жителі Луганської області змушені ховати тіла загиблих у дворах житлових секторів. Про це стало відомо із заяви глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в Телеграм-каналі.

Також через постійні обстріли в деяких районах тіла залишаються лежати на вулицях. Складна ситуація в Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивіз тіл Неможливий, поховання виробляють самі жителі у дворах житлових секторів.

Через обстріли в певних районах тіла залишаються лежати на вулицях. Де є доступ до тіл, їх забирають, щоб перевезти в приміські кладовища.

Повідомляється також, всі кладовища знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі. Кожного загиблого або померлого природним шляхом ховають в окремій могилі, за 48 днів війни - близько 400 поховань. Більшість упізнані.

Також ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Донецькій області. Місцевих жителів закликають підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

"Увага! Ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Луганській і Донецькій області. Азотна кислота-жовтого кольору, в результаті вибуху, хмара може світитися червоним, рожевим або сируватим кольором» - повідомляє патрульна поліція

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