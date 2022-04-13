Українцям поки не варто розслаблятися, оскільки війна знаходиться в активній фазі і говорити про зниження її активності не можна.

Країна-агресор Росія розглядає кілька областей України, як території застосування своїх збройних сил. Про це заявила заступник Міністра оборони України Анна Маляр в ефірі єдиного телемарафону.

Ключове завдання російських окупаційних військ - це спроба закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей. Також існує загроза наступу окупантів на Херсонщині та Харківщині.

"Ключове завдання Росії — це схід України, також вони розглядають Херсонську та Харківську області. Разом з тим загроза залишається і в інших регіонах України", — додала заступник Міністра оборони.

За її словами, українцям поки не варто розслаблятися, оскільки війна знаходиться в активній фазі і говорити про зниження її активності не можна. По тому, як буде розвиватися ситуація в регіонах активних боїв, стане зрозумілим чи піде окупант далі.

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