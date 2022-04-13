В Одеській області затримали 10 російських суден – слідчі разом з Держприкордонслужбою завадили вивести з України 8 російських вантажних суден і 2 танкери.
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Судна, які перебували в акваторії порту Одеської області на ремонтних роботах, були затримані Держприкордонслужбою. Кораблі були задіяні в логістичних операціях рф в акваторії Чорного моря і Дунаю.
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Повідомляється, що власники намагалися незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни приписки. ДБР завадило підприємцям з Росії вивезти з України десять суден реальною вартістю понад мільярд гривень.
Для мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені в 160 млн.грн. За попередніми оцінками ця сума занижена не менше ніж у 5 разів.
Також ми писали, окупанти продовжують накопичувати техніку під містом Рубіжне. У зв'язку з цим глава Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай закликав українців, які живуть в області, терміново евакуюватися – поки є можливість.
"Евакуюйтеся, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним і в інших місцях. З кожним днем напруга зростає-напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже немає-автобуси стоять в місцях зборів", - підкреслив він.
Нагадавши, на Одещині чоловік намагався прорватися через кордон, а потрапив до військкомату.
Як повідомляла Politeka, колона російської техніки рухається до кордонів України, супутникові фото.
Також Politeka писала, що Братчук розповів про активізацію повітряної розвідки ворога.