Корабли были задействованы в логистических операциях рф в акватории Черного моря и Дуная.

В Одесской области задержали 10 российских судов – следователи вместе с Госпогранслужбой помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследования.

Судна, которые находились в акватории порта Одесской области на ремонтных работах, были задержаны Госпогранслужбой. Корабли были задействованы в логистических операциях рф в акватории Черного моря и Дуная.

Сообщается, что владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны приписки. ДБР помешало предпринимателям из России вывезти из Украины десять судов реальной стоимостью более миллиарда гривен.

Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн. грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена не менее чем в 5 раз.

Также мы писали, оккупанты продолжают накапливать технику под городом Рубежное. В связи с этим глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай призвал украинцев, живущих в области, срочно эвакуироваться – пока есть возможность.

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем ​​напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов", – подчеркнул он.

Напомним, на Одесчине мужчина пытался прорваться через границу, а попал в военкомат.

Как сообщала Politeka, колонна российской техники движется к границам Украины, спутниковые фото.

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