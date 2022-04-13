За свою карьеру легендарный актер принял участие в более чем 150 проектах.

Американский стендап-комик и актер Гилберт Готтфрид умер во вторник, 12 апреля, в возрасте 67 лет. Cемья артиста написала о его смерти в Twitter, ссылаясь на «длительную болезнь».

Оказалось, что американский актер долгое время страдал от желудочковой тахикардии, осложненной миотонической дистрофией.

«Он был не только культовым голосом комедий, но и прекрасным мужем, братом, другом и отцом двух маленьких детей. Хотя сегодня для нас грустный день, пожалуйста, продолжайте смеяться как можно громче в честь Гилберта», — заявили родственники Готтфрида.

Гилберт озвучил попугая Яго в «Аладдине» 1992 года, сыграл роль в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз 2». Актера знают как заведующего детским домом в картине «Трудный ребенок».

За свою карьеру Готтфрид принял участие в более чем 150 проектах — он озвучивал персонажей в сериалах «Губка Боб квадратные штаны», «Гриффины», «Геркулес», а также в комедии «Доктор Дулиттл».

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