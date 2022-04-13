У Києві затримали трьох громадян рф, які придумали схему обагощення під час війни. Про це повідомили в прес-службі Київської міської прокуратури.
За даними слідства, протягом 2021-2022 років громадяни рф організували схему з незаконного переправлення громадян рф через державний кордон України. Вони мали здійснювати диверсійну діяльність щодо підрозділів ЗСУ та інших військових підрозділів.
Диверсанти знімали житло в Києві і підшукували громадян України, які відкривали б у банках на своє ім'я рахунки і переводили б гроші. Також росіяни постачали їх балонами з фарбою, ймовірно для нанесення маркувань.
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Завербовані українці допомагали затриманим громадянам рф пересуватися територією України. Крім того, підозрювані передавали в росію відомості, які могли зашкодити суверенітету і територіальній цілісності України.
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