Злоумышленникам избрали меру пресечения – им грозит до девяти лет лишения свободы.

В Киеве задержали трех граждан рф, которые придумали схему обагощения во время войны. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в течение 2021 – 2022 годов граждане рф организовали схему по незаконной переправке граждан рф через государственную границу Украины. Они должны были осуществлять диверсионную деятельности относительно подразделений ВСУ и других военных подразделений.

Диверсанты снимали жилье в Киеве и подыскивали граждан Украины, которые открывали бы в банках на свое имя счета и переводили бы деньги. Также россияне снабжали их баллонами с краской, вероятно для нанесения маркировок.

Завербованные украинцы помогали задержанным гражданам рф передвигаться по территории Украины. Кроме того, подозреваемые передавали в россию сведения, которые могли повредить суверенитету и территориальной целостности Украины.

Злоумышленникам избрали меру пресечения – им грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, на Одесчине мужчина пытался прорваться через границу, а попал в военкомат.

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