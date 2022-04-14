Загарбники дозволили родині Панової поїхати до безпечного місця, а самі ж влаштували у їхньому будинку командний пункт та медсанчастину.

Українська телеведуча Анна Панова показала, що зробили російські окупанти з її будинком, який розташований в 50 км від Києва, де велися активні бойові дії. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, окупанти місяць жили в будинку, де влаштували командний пункт і медсанчастину. На території вцілів тільки сад сім'ї, який дивом не чіпали.

"Руїни будинку. Це наша дача в селі на Київщині. Від будинку, який з любов'ю майстрував для нашої сім'ї мій чоловік, не залишилося нічого. Після того, як росіяни дозволили нам втекти звідси, тут місяць був їх командний пункт і медсанчастина", – повідомила автор.

Телеведуча опублікувала фото того, що залишилося від улюбленої дачі. Каже, що у неї вже немає сліз, але чоловік пообіцяв все відбудувати. Від дачі сім'ї не залишилося навіть стін, а у дворі валяються залишки обгорілих речей. Також на бруківці залишилися ями, куди, ймовірно, потрапив снаряд.

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