Украинская телеведущая Анна Панова показала, что сделали российские оккупанты с ее домом, который расположен в 50 км от Киева, где велись активные боевые действия. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
По ее словам, оккупанты месяц жили в доме, где устроили командный пункт и медсанчасть. На территории уцелел только сад семьи, который чудом не тронули.
"Руины дома. Это наша дача в селе на Киевщине. От дома, который с любовью мастерил для нашей семьи мой муж, не осталось ничего. После того, как россияне позволили нам убежать отсюда, здесь месяц был их командный пункт и медсанчасть", – сообщила автор.
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Телеведущая опубликовала фото того, что осталось от любимой дачи. Говорит, что у нее уже нет слез, но муж пообещал все отстроить. От дачи семьи не осталось даже стен, а во дворе валяются остатки обгоревших вещей. Также на брусчатке остались ямы, куда, вероятно, попал снаряд.
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