Хочеш миру - готуйся до війни. Нікого в місто не пустимо, - додає Кім.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в місті і області за останню добу. Про це він написав у традиційному зверненні в Телеграм-каналі.

"Звертаюся до росіян. Ваші діди вас би самі застрелили, якби дізналися, що ви ґвалтуєте українських дівчат. Ви просрали за один день всю свою позитивну історію.

Перед виборами Путіна теж підривали цивільні будинки, після цього Путін став президентом. Тепер розгойдують прикордонні області, потім оголосять НП, потім воєнний стан а потім мобілізацію, тому що війська скінчилися, ніхто їхати не хоче в Україну» - ділиться думками і висновками Кім.

Він додав, що люди почали копати городи, і будуть робити це далі.

"Хочеш миру-готуйся до війни. Нікого в місто не пустимо " - робить висновки він. Також Кім розповів, що Німеччина допоможе танками, але тепер танки, що ходитимуть по українських землях, стрілятимуть по російських.

"Мобілізація в Росії неможлива, тому зараз шукають спосіб, як у прикордонних областях розгойдати ситуацію» - поділився Кім.

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