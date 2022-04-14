Хочешь мира - готовься к войне. Никого в город не пустим, - добавляет Ким.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в городе и области за последние сутки. Об этом он написал в традиционном обращении в Телеграм-канале.

«Обращаюсь к россиянам. Ваши деды вас бы сами застрелили, если бы узнали, что вы насилуете украинских девчат. Вы просрали за один день всю свою позитивную историю.

Перед выборами Путина тоже взрывали гражданские дома, после этого Путин стал президентом. Теперь раскачивают приграничные области, потом объявят ЧП, потом военное положение а потом мобилизацию, потому что войска кончились, никто ехать не хочет в Украину» - делится мыслями и выводами Ким.

Он добавил, что люди начали копать огороды, и будут делать это дальше.

«Хочешь мира - готовься к войне. Никого в город не пустим» - делает выводы он. Также Ким рассказал, что Германия поможет танками, но теперь танки, что будут ходить по украинских землях, будут стрелять по русским.

«Мобилизация в россии невозможна, поэтому сейчас ищут способ, как в приграничных областях раскачать ситуацию» - поделился Ким.

Напомним, в Мелитополе неизвестные помогают оккупантам сходить на "концерт" Кобзона.

Как сообщала Politeka, захватчики начали "охоту" на украинских мужчин в Запорожской области.

Также Politeka писала, что Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой.