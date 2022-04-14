Обидва росіянина тільки сміялися над такою "розвагою", яка, не виключено, призвела до загибелі не одного українця.

Російські солдати охоче обговорюють звірства, які творять в Україні, в приватних розмовах. Це випливає з перехоплення СБУ. Окупант не приховує, як танками переїжджає цивільні автомобілі, ймовірно, навіть з людьми всередині.



У розмові зі знайомим російський загарбник стверджує, що перебував під самим Києвом. На виправдання заявив, мовляв, тепер відкрив для себе нову "розвагу": на танку переїжджати легкові автомобілі.

Товариш навіть не здивувався почутому факту звірства. Єдине, що його зацікавило, це "швидкість, з якою потрібно їхати".

"Мій "трактор" спокійно машину переїжджає. Я еб*шив десь 40 км / год. Перелетів, дай Боже!"– відповів окупант.

Обидва росіянина тільки сміялися над такою "розвагою", яка, не виключено, призвела до загибелі не одного українця, автомобілі з якими тиснули танками окупантами.

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