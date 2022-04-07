Про те, як це відбуватиметься, в інтерв'ю ВВС розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, вже зараз Україна залучає міжнародне фінансування для цих цілей. Ще одним джерелом грошей для відновлення країни планують зробити кошти, отримані за рахунок конфіскації активів Росії по всьому світу.

Також Україна буде використовувати власні золотовалютні резерви, які станом на 1 квітня налічують 28,1 мільярда гривень.

Шмигаль розповів, що тему конфіскації російського майна на користь України наша країна обговорює зараз з іноземними партнерами. На даний момент активи рф залишаються замороженими.

Ще одним джерелом коштів для відновлення України можуть стати благодійні внески – як від міжнародних корпорацій, так і від приватних осіб, розповів прем'єр-міністр.

Шмигаль розповів, що зараз Міністерство фінансів веде переговори про отримання 10 мільярдів доларів, 3 мільярди доларів з яких наша країна вже отримала. Це буде макрофінансова допомога від Європейського Союзу, пакет від МВФ. Також Україна може отримати від окремих країн допомогу на 300-500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України звернувся до світової громадськості.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль повідомив деталі виплати пенсій на окупованих територіях.

Також Politeka писала, що прем'єр Шмигаль назвав втрати українського бюджету через бойові дії.