За даними Генштабу ЗСУ, до ранку 15 квітня знищено близько 20 тисяч російських окупантів.

В Рф служба безпеки звернулася до Уряду рф з проханням виділити більше грошей на похорон військових.

Федерали пояснюють своє прохання інфляцією, а не величезною кількістю загиблих. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

За підрахунками ФСБ, необхідно мінімум на 17% збільшити суми, що виділяються на поховання і пам'ятники для військовослужбовців.

У росії розмір компенсації залежить від статусу загиблого і місця, де його ховають. Мінімальну компенсацію в розмірі 7 800 рублів федерали просять збільшити до 11 000 рублів, а максимальну 56 400 - до 74 200 рублів.

Розмір необхідного збільшення компенсацій пропорційний з нинішнім рівнем інфляції після посилення санкцій проти рф за війну в Україні і масового результату іноземного бізнесу з країни-агресора.

Нагадаємо, почалися масові звільнення в окремих частинах рф, солдати відмовляються йти в Україну.

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