В рф служба безопасности обратилась к правительству рф с просьбой выделить больше денег на похороны военных.
Федералы объясняют свою просьбу инфляцией, а не огромным количеством погибших. Об этом сообщает российская служба ВВС.
По подсчетам ФСБ, необходимо минимум на 17% увеличить суммы, выделяемые на погребение и памятники для военнослужащих.
В россии размер компенсации зависит от статуса погибшего и места, где его хоронят. Минимальную компенсацию в размере 7 800 рублей федералы просят увеличить до 11 000 рублей, а максимальную 56 400 - до 74 200 рублей.
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Размер требуемого увеличения компенсаций соразмерен с нынешним уровнем инфляции после ужесточения санкций против рф за войну в Украине и массового исхода иностранного бизнеса из страны-агрессора.
Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.
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