По данным Генштаба ВСУ, к утру 15 апреля уничтожено около 20 тысяч российских оккупантов.

В рф служба безопасности обратилась к правительству рф с просьбой выделить больше денег на похороны военных.

Федералы объясняют свою просьбу инфляцией, а не огромным количеством погибших. Об этом сообщает российская служба ВВС.

По подсчетам ФСБ, необходимо минимум на 17% увеличить суммы, выделяемые на погребение и памятники для военнослужащих.

В россии размер компенсации зависит от статуса погибшего и места, где его хоронят. Минимальную компенсацию в размере 7 800 рублей федералы просят увеличить до 11 000 рублей, а максимальную 56 400 - до 74 200 рублей.

Размер требуемого увеличения компенсаций соразмерен с нынешним уровнем инфляции после ужесточения санкций против рф за войну в Украине и массового исхода иностранного бизнеса из страны-агрессора.

Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.

Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.