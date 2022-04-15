У місті Лисичанськ Луганської області під обстріл потрапило подружжя волонтерів, чоловік загинув, жінка в реанімації. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

«В одному з віддалених районів Лисичанська, сьогодні під час ворожого обстрілу загинув волонтер, його дружина у важкому стані в лікарні», - йдеться у повідомленні.

Подружжя з перших днів війни займалося волонтерством, вони доставляли гуманітарну допомогу жителям міста.

«Мирні, добрі, позитивні. Андрій 🕯 вічна пам‘ять… Помолимося за одужання Ольги…», - написав Гайдай.

Сьогодні протягом дня російська армія відкривала вогонь на Луганщині по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній.

Пошкоджено вісім об’єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків.

У Сєвєродонецьку пошкоджено водогін, зруйновано два продуктові склади. Із 20:00 в місті відключено воду, розпочався ремонт зруйнованої ділянки.

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