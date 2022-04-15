В городе Лисичанск Луганской области под обстрел попали супруги волонтеров, мужчина погиб, женщина в реанимации. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«В одном из отдаленных районов Лисичанска, сегодня во время вражеского обстрела погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице», - говорится в сообщении.

Супруги с первых дней войны занимались волонтерством, они доставляли гуманитарную помощь жителям города.

"Мирные, добрые, позитивные. Андрей 🕯 вечная память ... Помолимся за выздоровление Ольги...", - написал Гайдай.

Сегодня в течение дня российская армия открывала огонь на Луганщине по Северодонецке, Рубежном, Кременной.

Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов.

В Северодонецке поврежден водопровод, разрушены два продуктовых склада. С 20: 00 в городе отключена вода, начался ремонт разрушенного участка.

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