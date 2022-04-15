На даний момент в Маріуполі тривають важкі бої, але повністю захопити це місто військам Росії не вдається. Про це розповів прес-секретар Міноборони Олександр Мотузяник на брифінг у медіацентрі "Україна".

"Російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для штурму цього міста, станом на сьогоднішній день йдуть активні бої біля заводу Ілліча і в портовій зоні Маріуполя", - пояснив ситуацію Мотузяник.

Також Мотузяник додав, українська розвідка та іноземні партнери поки не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю:

"Ядерна зброя - це так званий останній козир РФ. Поки ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки".

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