Скільки загинуло цивільних підрахувати складніше, оскільки не до всіх територій є доступ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про приблизні втрати українських військових за час війни. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За попередніми даними, загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Близько 10 тисяч українських військових отримали поранення і "важко сказати, скільки виживе".

За оцінками української сторони, безповоротні втрати Росії в цій війні становлять близько 20 тисяч військових.

За словами Зеленського, втрати серед цивільного населення складніше підрахувати.

«Дуже важко говорити про мирних жителів, оскільки на південь нашої країни, де заблоковані населені пункти, — Херсон, Бердянськ, Маріуполь на схід, а на схід — Волноваха — ми просто не знаємо. Скільки людей загинуло на тій території, яка заблокована», – сказав Зеленський.

«Ми всі повинні зробити все можливе, щоб ця війна не була нескінченною. Чим довша вона, тим більше ми втратимо», - додав президент.

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