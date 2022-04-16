Президент України Володимир Зеленський повідомив про приблизні втрати українських військових за час війни. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
За попередніми даними, загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Близько 10 тисяч українських військових отримали поранення і "важко сказати, скільки виживе".
За оцінками української сторони, безповоротні втрати Росії в цій війні становлять близько 20 тисяч військових.
За словами Зеленського, втрати серед цивільного населення складніше підрахувати.
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«Дуже важко говорити про мирних жителів, оскільки на південь нашої країни, де заблоковані населені пункти, — Херсон, Бердянськ, Маріуполь на схід, а на схід — Волноваха — ми просто не знаємо. Скільки людей загинуло на тій території, яка заблокована», – сказав Зеленський.
«Ми всі повинні зробити все можливе, щоб ця війна не була нескінченною. Чим довша вона, тим більше ми втратимо», - додав президент.
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