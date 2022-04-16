Генеральний штаб ЗСУ повідомив про підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння. Про це йдеться у ранковому зведенні 16 квітня.
«Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування “Калібр”, зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави», - йдеться у повідомленні.
Ракети «Калібр» можуть літати на дуже малих висотах, що ускладнює можливість протидії для протиповітряної оборони (ППО). Також вони мають дуже високу швидкість. А за рахунок двигуна та крил, вони фактично можуть використовуватися як ударні безпілотні апарати.
Залежно від модифікації, "Калібри" можуть вражати об'єкти на відстані від кількох сотень до 2,5 тисяч кілометрів.
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