Можуть вражати об'єкти на відстані від кількох сотень до 2,5 тисяч кілометрів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння. Про це йдеться у ранковому зведенні 16 квітня.

«Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування “Калібр”, зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави», - йдеться у повідомленні.

Ракети «Калібр» можуть літати на дуже малих висотах, що ускладнює можливість протидії для протиповітряної оборони (ППО). Також вони мають дуже високу швидкість. А за рахунок двигуна та крил, вони фактично можуть використовуватися як ударні безпілотні апарати.

Залежно від модифікації, "Калібри" можуть вражати об'єкти на відстані від кількох сотень до 2,5 тисяч кілометрів.

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