Українців попереджають, що повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів, все ще небезпечно. Про це пише Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.
«В зв'язку з мінуванням житлових будинків та околиць в тих містах та селах, де побували загарбники, ЦПД при РНБО України вчергове застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги!» - йдеться в повідомленнях.
Особливо обережними варто бути там, де точилися вуличні бої.
Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей.
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«Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди», - зазначили в ЦПД при РНБО.
Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
Зазначимо, всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України підрозділами ДСНС знешкоджено 65 тис. 212 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 937 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 9 тис. 189 га.
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