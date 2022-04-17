Ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди.

Українців попереджають, що повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів, все ще небезпечно. Про це пише Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.

«В зв'язку з мінуванням житлових будинків та околиць в тих містах та селах, де побували загарбники, ЦПД при РНБО України вчергове застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги!» - йдеться в повідомленнях.

Особливо обережними варто бути там, де точилися вуличні бої.

Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей.

«Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди», - зазначили в ЦПД при РНБО.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

В жодному разі не чіпайте його. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102). Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Зазначимо, всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України підрозділами ДСНС знешкоджено 65 тис. 212 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 937 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 9 тис. 189 га.

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