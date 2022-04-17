Враг коварен и не чурается любых способов нанести вред.

Украинцев предупреждают, что возвращаться в города, наши защитники освободили от оккупантов, все еще опасно. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

«В связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики, ГПД при СНБО Украины в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с растяжками, что оставляют враги!» - говорится в сообщениях.

Особенно осторожными стоит быть там, где шли уличные бои.

Также зафиксированы случаи минирования тел погибших людей.

"Помните: враг коварен и не чурается каких-либо способов нанести вред», - отметили в ГПД при СНБО.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет

Ни В коем случае не трогайте его. Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102). Предупредите прохожих о возможной опасности. Отойдите как можно дальше от подозрительного предмета. Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

Отметим, всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины подразделениями ГСЧС обезврежено 65 тыс. 212 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 937 авиационных бомб. Обследована территория площадью 9 тыс. 189 га.

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