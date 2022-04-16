Кладовище знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту.

На супутникових знімках Херсона виявили понад 800 нових могил. Про це повідомляють у ВСУ з посиланням на Лондонську правозахисну організацію Центр інформаційної стійкості (CIR).

Так, згідно з повідомленням, з 28 лютого по 15 квітня на міському кладовищі Херсона з'явилося не менше 824 нових могил. Висновки зроблені на основі супутникових знімків компанії Planet Lab.

Повідомляється, що кладовище знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту. У мережі відстежують ряд поховань і кладовищ, які використовують російські окупанти, приховуючи свої злочини.

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"Вранці, 16 квітня, з літаків Су-35 російських окупантів нанесені ракетні удари по Львівській області. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряного командування 'Захід' знищено чотири крилаті ракети. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі. 'Спасибі" Білорусі за сприяння в доставці смертельних подарунків від рашистів".

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