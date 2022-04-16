Кладбище находится на окраине города, к востоку от аэропорта.

На спутниковых снимках Херсона обнаружили более 800 новых могил. Об этом сообщают в ВСУ со ссылкой на лондонскую правозащитную организацию Центр информационной устойчивости (CIR).

Так, согласно сообщению, с 28 февраля по 15 апреля на городском кладбище Херсона появилось не менее 824 новых могил. Выводы сделаны на основе спутниковых снимков компании Planet Lab.

Сообщается, что кладбище находится на окраине города, к востоку от аэропорта. В сети отслеживают ряд захоронений и кладбищ, которые используют русские оккупанты, скрывая свои преступления.

Мы также писали, воздушные силы Вооруженных сил сообщили об уничтожении 4 крылатых ракет утром 16 апреля. Об этом сообщили в воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российских оккупантов нанесены ракетные удары по Львовской области. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования 'Запад' уничтожены четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи. 'Спасибо'' Беларуси за содействие в доставке смертельных подарков от рашистов".

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