Гайдай вважає, що окупанти можуть почати прорив в Донецькій і Луганських областях одночасно.

Російські війська почнуть наступ на Донецько-Луганському напрямку, як тільки закінчаться дощі. Про це повідомив керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, опублікувавши відео в телеграмі.

"Ми бачимо, що окупанти закінчують ескалацію свого угруповання, їх тут десятки тисяч, сотні одиниць техніки, все звозять і звозять, підвозять резерви. Думаю так, дощі закінчаться і почнеться наступ. Пауза в наступі була через дощі ... за кількістю особового складу техніки вони вже всі готові для прориву. Вони, в принципі, не зупиняються в спробах продавити де-небудь нашу оборону", - висловився Гайдай.

Гайдай вважає, що окупанти можуть почати прорив в Донецькій і Луганських областях одночасно, щоб посилити тиск. Їм хочеться прорвати оборону під Ізюмом, щоб відрізати Луганську область".

Він зазначив, що агресор зараз обстрілює область з усіх видів зброї, не перестаючи.

Ми писали також, влада робить все, щоб евакуювати мирних жителів. Але росіяни постійно зривають евакуацію незважаючи на домовленості, про що повідомив глава Луганської області Сергій Гайдай.

"Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, з Сєвєродонецька врятовано 42 людини, в цілому більше 70 осіб. Під час" режиму тиші " російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звичайно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах", - написав Гайдай у себе в каналі.

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