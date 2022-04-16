У Херсоні окупанти поширюють листівки, в яких винними в російській агресії називають самих українців і обрану ними владу. Про це повідомляти Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Горе, що спіткало вас, – результат злочинної політики київського режиму", – йдеться в листівках окупантів. Саму війну вони називають "операцією з ліквідації антинародного київського режиму".

Також окупанти поширюють пропаганду, немов злочини Росії на нашій землі робляться тільки на благо. Українців закликають сприяти військовим, адже нібито "російська армія не бореться з українськими солдатами і не обстрілює мирне населення".

Такі дії російських пропагандистів є прямим визнанням того, що ця війна не має відношення до міфічного «захисту Донбасу».

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Зазначимо, нещодавно також стало відомо, що на Херсонському міському кладовищі з'явилося щонайменше 824 нових могили.

Ми писали, на початку квітня вдалося звільнити Сумську область і ряд інших північних областей. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, скільки втрат було в окупанта на Сумщині.

У чиновника запитали, чи менше 40% втратили вороги.

"Ну, менше половини, точно менше половини", - сказав Живицький. Також глава зазначив, що росіянам довелося тікати з області, поки їх наздоганяли і били.

Ми писали, стало відомо, коли окупанти планують посилено атакувати Донбас

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