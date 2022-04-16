Також окупанти поширюють пропаганду, немов злочини Росії на нашій землі робляться тільки на благо.

У Херсоні окупанти поширюють листівки, в яких винними в російській агресії називають самих українців і обрану ними владу. Про це повідомляти Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Горе, що спіткало вас, – результат злочинної політики київського режиму", – йдеться в листівках окупантів. Саму війну вони називають "операцією з ліквідації антинародного київського режиму".

Також окупанти поширюють пропаганду, немов злочини Росії на нашій землі робляться тільки на благо. Українців закликають сприяти військовим, адже нібито "російська армія не бореться з українськими солдатами і не обстрілює мирне населення".

Такі дії російських пропагандистів є прямим визнанням того, що ця війна не має відношення до міфічного «захисту Донбасу».

Зазначимо, нещодавно також стало відомо, що на Херсонському міському кладовищі з'явилося щонайменше 824 нових могили.

Ми писали, на початку квітня вдалося звільнити Сумську область і ряд інших північних областей. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, скільки втрат було в окупанта на Сумщині.

У чиновника запитали, чи менше 40% втратили вороги.

"Ну, менше половини, точно менше половини", - сказав Живицький. Також глава зазначив, що росіянам довелося тікати з області, поки їх наздоганяли і били.

Ми писали, стало відомо, коли окупанти планують посилено атакувати Донбас

А ще Politeka повідомляла, що Подоляк жорстко звернувся до Європи через постачання зброї

Також Politeka писала, що Вербна неділя в Одеській області: що потрібно знати про святкування